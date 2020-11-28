"Страхи/Ошибки": что говорит о нас одежда

По одежке встречают. Нужно всего несколько секунд, чтобы по внешнему виду составить мнение о человеке. Иногда "язык одежды" может рассказать о нас больше, чем слова.
Почему у кого-то в шкафу висит только черная одежда оверсайз, а у кого-то ― все красное и обтягивающее? Могут ли изменения в гардеробе стать сигналом психологических проблем? Как по одежде узнать больше об образе жизни человека, его интересах и ценностях?
Вместе со стилистом Елизаветой Белой и психологом, тренером, блогером Ириной Масловой-Семеновой разбираемся в основах психологии одежды.
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