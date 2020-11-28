"Страхи/Ошибки": что говорит о нас одежда

Как не разболтать лишнего? Можно ли на самом деле расшифровать личность человека по гардеробу? И как с помощью одежды подавать другим нужные сигналы и добиваться своих целей?

Подкасты "Страхи/Ошибки": что говорит о нас одежда

По одежке встречают. Нужно всего несколько секунд, чтобы по внешнему виду составить мнение о человеке. Иногда "язык одежды" может рассказать о нас больше, чем слова.

Почему у кого-то в шкафу висит только черная одежда оверсайз, а у кого-то ― все красное и обтягивающее? Могут ли изменения в гардеробе стать сигналом психологических проблем? Как по одежде узнать больше об образе жизни человека, его интересах и ценностях?

Вместе со стилистом Елизаветой Белой и психологом, тренером, блогером Ириной Масловой-Семеновой разбираемся в основах психологии одежды.

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