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"ЯсноПонятно". Как и зачем расшифровывать этикетки на продуктах

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Тема:
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https://ru.sputnik.md/podkasty/20201128/32673931/kak-i-zachem-rasshifrovyvat-etiketki-na-produktakh.html

Почему умение читать этикетки на продуктах и разбираться в прочитанном — полезная привычка? Что такое эмульгатор лецитин, трансжиры и чем занимается агент антислеживающий?

Подкасты
"ЯсноПонятно". Как и зачем расшифровывать этикетки на продуктах

Почему важно разбираться в том, что написано на этикетках? Как выбрать более здоровую еду, начать правильно питаться и при этом сэкономить? За какими наименованиями прячутся трансжиры и сахар? Как продлить срок годности продуктов? Что общего у яичного желтка и эмульгатора? И не вреден ли модифицированный крахмал?

Что об этом думает наука, говорит нутрициолог, специалист по питанию Виктория Вишнякова. А Ваня и Лина рассказывают, как они ходят в магазин.

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Тема:
Подкасты РИА Новости (440)

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Теги:
расшифровка, этикетки, продукты


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