"ЯсноПонятно". Как и зачем расшифровывать этикетки на продуктах

Почему умение читать этикетки на продуктах и разбираться в прочитанном — полезная привычка? Что такое эмульгатор лецитин, трансжиры и чем занимается агент антислеживающий?

Подкасты "ЯсноПонятно". Как и зачем расшифровывать этикетки на продуктах

Почему важно разбираться в том, что написано на этикетках? Как выбрать более здоровую еду, начать правильно питаться и при этом сэкономить? За какими наименованиями прячутся трансжиры и сахар? Как продлить срок годности продуктов? Что общего у яичного желтка и эмульгатора? И не вреден ли модифицированный крахмал?

Что об этом думает наука, говорит нутрициолог, специалист по питанию Виктория Вишнякова. А Ваня и Лина рассказывают, как они ходят в магазин.

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