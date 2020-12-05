Спекуляция успехом: как общество загоняет нас в рамки?

Как не выгореть в гонке за успехом и вовремя распознать, что живешь чужой жизнью? Как социальные сети культивируют образ успешности, кто спекулирует на этом и можно ли доверять всевозможным курсам и тренингам?

Подкасты "Страхи/Ошибки". Спекуляция успехом: как общество загоняет нас в рамки?

Сегодня каждый обязан быть "успешным", но как и чем эту "успешность" измерять, непонятно. Почему мы чувствуем вину и стыд, может ли зависть мотивировать и как понять, чьи это цели, к которым стремишься, — твои или навязанные обществом? А, может, это все "нытье", оправдание лени и отсутствие амбиций? Обязательно быть успешным, чтобы быть счастливым?

Сможет ли тренд на осознанность заменить погоню за "успешным успехом"? Вместе с клиническим психологом, когнитивно-поведенческим психотерапевтом Григорием Мисютиным и кандидатом психологических наук, доцентом Московского городского педагогического университета Ларисой Овчаренко учимся прислушиваться к себе и определять личные критерии успеха.

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