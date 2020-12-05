Что выбрать: лыжи или сноуборд?

Обязательно ли первое время заниматься с инструктором? Какой должна быть экипировка и что точно не стоит брать в прокат? Где кататься в этом сезоне и чем заняться, если на трассе уже скучно?
Как завершать каждый сезон без травм и правда ли, что между лыжниками и сноубордистами есть негласная война, рассказывает Анна Ханкевич, инструктор по горным лыжам и сноуборду, лыжный гид, победитель российских и международных соревнований по фрирайду.
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