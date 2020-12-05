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ЯсноПонятно
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Что выбрать: лыжи или сноуборд?

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Тема:
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/podkasty/20201205/32674017/ponyatno-chto-vybrat-lyzhi-ili-snoubord.html

Очередной горнолыжный сезон открыт, а с ним и вопросы ― где катать и с чего начать? Как выбрать из двух снарядов подходящий?

Подкасты
"ЯсноПонятно". Что выбрать: лыжи или сноуборд?

Обязательно ли первое время заниматься с инструктором? Какой должна быть экипировка и что точно не стоит брать в прокат? Где кататься в этом сезоне и чем заняться, если на трассе уже скучно?

Как завершать каждый сезон без травм и правда ли, что между лыжниками и сноубордистами есть негласная война, рассказывает Анна Ханкевич, инструктор по горным лыжам и сноуборду, лыжный гид, победитель российских и международных соревнований по фрирайду.

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Тема:
Подкасты РИА Новости (444)

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Теги:
лыжи


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