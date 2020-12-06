Не верю! Дворники следят за нами, зарплата домохозяйкам, лже-дочь Дали

Зачем США обвинили Россию в отправке "фальшивой" валюты в Ливию? Правда ли, что для домохозяек введут специальные пособия? И неужели в Мавзолее тоже назначили график прогулок?
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