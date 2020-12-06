Не верю! Дворники следят за нами, зарплата домохозяйкам, лже-дочь Дали

Правда ли, что дворники следят, как жители соблюдают карантин? Как был создан дипфейк, где Илон Маск поет на русском про "Траву у дома"?

Подкасты Не верю! Дворники следят за нами, зарплата домохозяйкам, лже-дочь Дали

Зачем США обвинили Россию в отправке "фальшивой" валюты в Ливию? Правда ли, что для домохозяек введут специальные пособия? И неужели в Мавзолее тоже назначили график прогулок?

Подкаст "Не верю!" для тех, кто не любит, когда его обманывают. Каждую неделю вместе с экспертами анализируем странные и спорные новости, выясняем, стоит ли им верить, и ищем, кому выгодно запустить фейк и как они это сделали.

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