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Не верю! Дворники следят за нами, зарплата домохозяйкам, лже-дочь Дали

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Тема:
Подкасты РИА Новости (445)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/podkasty/20201206/32674867/dvorniki-sledyat-za-nami-zarplata-domokhozyaykam-lzhe-doch-dali.html

Правда ли, что дворники следят, как жители соблюдают карантин? Как был создан дипфейк, где Илон Маск поет на русском про "Траву у дома"?

Подкасты
Не верю! Дворники следят за нами, зарплата домохозяйкам, лже-дочь Дали

Зачем США обвинили Россию в отправке "фальшивой" валюты в Ливию? Правда ли, что для домохозяек введут специальные пособия? И неужели в Мавзолее тоже назначили график прогулок?

Подкаст "Не верю!" для тех, кто не любит, когда его обманывают. Каждую неделю вместе с экспертами анализируем странные и спорные новости, выясняем, стоит ли им верить, и ищем, кому выгодно запустить фейк и как они это сделали.

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Тема:
Подкасты РИА Новости (445)

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