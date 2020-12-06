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Мы все умрем. Но это не точно
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Мы все умрем. Ответы на сложные детские вопросы

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Тема:
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https://ru.sputnik.md/podkasty/20201206/32675243/my-vse-umrem-otvety-na-slozhnye-detskie-voprosy.html

Почему небо голубое? Что будет, если съесть жвачку? Кто умнее – кошка или собака? Сколько на небе звезд?

 

Подкасты
Мы все умрем. Ответы на сложные детские вопросы

Отвечаем на головоломные "детские" вопросы, которые могут поставить родителей в тупик (ведь сложность в том, как объяснить это простым языком). Возможно, и вы найдете здесь ответ на вопрос, который мучил вас с детства.

Сколько на небе звезд? Что за пятна остаются на глазах, если посмотреть на Солнце? Почему небо меняет цвет? А бывают одинаковые снежинки? Может семечко или косточка прорасти в животе? Что будет, если съесть жвачку? А если съесть много сладкого, то попа правда слипнется? Почему зевота заразна? Зачем мы спим?

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Тема:
Подкасты РИА Новости (446)

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