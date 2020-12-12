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"ЯсноПонятно". Недетский контент: кто и как создает взрослую анимацию

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https://ru.sputnik.md/podkasty/20201212/32857915/nedetskiy-kontent-kto-i-kak-sozdaet-vzrosluyu-animatsiyu.html

Стереотип "анимация — только для детей" уходит в прошлое, а мультсериалов и полнометражных фильмов для взрослых создается все больше. С чем это связано?

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"ЯсноПонятно". Недетский контент: кто и как создаёт взрослую анимацию

Сколько времени и средств тратится сейчас на создание 1 минуты мультфильма? Какие современные картины заставят по-другому посмотреть на взрослую анимацию и что было с "недетской" анимацией в СССР?

Почему долгое время взрослую анимацию недооценивали и при чем здесь Микки-Маус? Какие мультфильмы маскируются под детские, хотя на самом деле сделаны для взрослых? И можно ли говорить о том, что в России формируется индустрия взрослых анимационных сериалов, рассказывает Мария Терещенко, программный директор Большого фестиваля мультфильмов и руководитель девелопмента группы компаний "Рики".

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Теги:
анимация, контент


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