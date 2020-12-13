"Это надолго". Почему не стоит покупать сладкие подарки детям

Вместе с проектом поддержки родителей "Family Tree" разбираемся, почему лучше отказаться от сладкого в качестве подарка не только на Новый год, но и на любой другой праздник.

Подкасты «Это надолго». Почему не стоит покупать сладкие подарки детям

"Какой же Новый год без шоколадного подарка?" — думают взрослые и заваливают детей сладостями в канун праздников. Везде: дома, в саду, в школе, в гостях. А потом сами же не дают, прячут конфеты и удивляются, что ребенок не хочет питаться нормально. Почему давно пора заменить сладкие подарки на более здоровую, но неочевидную альтернативу?

Сколько конфет можно в день ребенку? Как отбиться от шоколадных подарков, которые принесли бабушки и дедушки? Какие нездоровые и неправильные шаблоны поведения навязываются через безобидный кулек со сладостями? Об этом Настя и Лина спрашивают нутрициолога, специалиста по питанию Викторию Вишнякову.

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