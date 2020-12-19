08:42 19 Декабря 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.05
  • USD17.20
  • RUB0.24
  • RON4.32
  • UAH0.62
Поиск
Страхи.
© Sputnik

"Психолог все решит" и другие популярные мифы, в которые не надо верить

Подкасты
Получить короткую ссылку
Тема:
Подкасты РИА Новости (451)
31 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/podkasty/20201219/32946426/psikholog-vse-reshit-i-drugie-populyarnye-mify.html

Каким психологическим тестам в интернете не стоит доверять, работает ли тест на профориентацию? Чем опасны дизайн человека и соционика?

Подкасты
"Психолог всё решит" и другие популярные мифы, в которые не надо верить

Если родился холериком, это на всю жизнь. Правое полушарие отвечает за творчество, а мозг работает лишь на 10 процентов. Психологические тесты в интернете скажут, кто ты, и с помощью визуализации мечты можно всего добиться.

Людмила Семина-Гицу
© Sputnik / Miroslav Rotari
Психологический портрет молдавского общества

Что из этого правда, а что ― ложь и насколько наши представления о психологии и самих себе соответствуют действительности?

Можно ли положиться на силу аффирмации (позитивно сформулированная фраза)? И с какими предубеждениями психологи постоянно сталкиваются в своей работе?

Вместе с клиническим психологом, экзистенциальным терапевтом Любовью Черкасовой и психологом, коучем Сергеем Насибяном разбираемся в представлениях, которые противоречат современной науке.

Слушайте подкасты РИА Новости.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Подкасты РИА Новости (451)

По теме

"Страхи/Ошибки": что говорит о нас одежда
"Страхи/Ошибки": как постоять за себя в групповом чате и не пожалеть
"Страхи/Ошибки". Как пережить отношения на расстоянии
Теги:
психология, страхи


Главные темы

Орбита Sputnik

Columnists
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Полиция.
Фото: праздник в оцеплении — как полиция отмечает свой профессиональный день
Почему США боятся российских С-400, купленных Турцией?
Видео — Почему США боятся российских С-400, купленных Турцией?
Средняя зарплата в Молдове и в соседних странах.
Рейтинг зарплат в Молдове и в соседних странах


 
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться