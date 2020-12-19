"Психолог все решит" и другие популярные мифы, в которые не надо верить

Каким психологическим тестам в интернете не стоит доверять, работает ли тест на профориентацию? Чем опасны дизайн человека и соционика?

Подкасты "Психолог всё решит" и другие популярные мифы, в которые не надо верить

Если родился холериком, это на всю жизнь. Правое полушарие отвечает за творчество, а мозг работает лишь на 10 процентов. Психологические тесты в интернете скажут, кто ты, и с помощью визуализации мечты можно всего добиться.

Что из этого правда, а что ― ложь и насколько наши представления о психологии и самих себе соответствуют действительности?

Можно ли положиться на силу аффирмации (позитивно сформулированная фраза)? И с какими предубеждениями психологи постоянно сталкиваются в своей работе?

Вместе с клиническим психологом, экзистенциальным терапевтом Любовью Черкасовой и психологом, коучем Сергеем Насибяном разбираемся в представлениях, которые противоречат современной науке.

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