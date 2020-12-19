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ЯсноПонятно.
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"ЯсноПонятно". Как читать больше книг

Подкасты
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/podkasty/20201219/32946588/podkast-yasno-ponyatno-kak-chitat-bolshe-knig.html

Как выработать привычку читать каждый день и что делать, если "лень и не хочется"? Плохо ли бросать начатые книги и как "добить" те, что не идут?

Подкасты
Подкаст "ЯсноПонятно". Как читать больше книг

Работает ли скорочтение и какие еще методы можно использовать, чтобы читать быстрее?

Александр Ужанков
© Sputnik / Osmatesco
Ужанков: современные люди утратили культуру чтения

Какие произведения лучше заходят в кратком содержании и зачем все больше людей вступает в книжные клубы?

Правда ли, что привычка читать закладывается в детстве, а если книгу хочется бросить, значит она плохая?

Стоит ли обращаться к спискам вроде "1000 произведений, которые надо прочитать до 30" или это все профанация?

Как не забыть сюжет книги, которую читал несколько лет назад, и почему переводы текстов зарубежных авторов не всегда читабельны?

Рассказывает человек, который прочитывает за год десятки книг, ― Григорий Мастридер, автор ютуб-канала "Книжный чел" и подкаста "Терминальное чтиво".

Слушайте подкасты РИА Новости.

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Теги:
чтение, книги


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