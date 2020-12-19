"ЯсноПонятно". Как читать больше книг

Работает ли скорочтение и какие еще методы можно использовать, чтобы читать быстрее?
Какие произведения лучше заходят в кратком содержании и зачем все больше людей вступает в книжные клубы?
Правда ли, что привычка читать закладывается в детстве, а если книгу хочется бросить, значит она плохая?
Стоит ли обращаться к спискам вроде "1000 произведений, которые надо прочитать до 30" или это все профанация?
Как не забыть сюжет книги, которую читал несколько лет назад, и почему переводы текстов зарубежных авторов не всегда читабельны?
Рассказывает человек, который прочитывает за год десятки книг, ― Григорий Мастридер, автор ютуб-канала "Книжный чел" и подкаста "Терминальное чтиво".
Слушайте подкасты РИА Новости.
Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>