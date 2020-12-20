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Мы все умрем. Но это не точно.
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Мы все умрем. Фильмы про апокалипсис: наука или вымысел?

Подкасты
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Тема:
Подкасты РИА Новости (453)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/podkasty/20201220/32946710/my-vse-umrem-filmy-pro-apokalipsis-nauka-ili-vymysel.html

Блокбастеры о глобальной катастрофе почти всегда собирают полные залы: почему это происходит - подробности в подкасте.

Подкасты
Мы все умрём. Фильмы про апокалипсис: наука или вымысел?

Может, стоит использовать этот потенциал для научного просвещения?

Тем более, что последние триллеры, вроде "Интерстеллара", доказывают, что зрителю наука интересна.

Разбираем несколько старых, но до сих пор популярных фильмов-катастроф о конце света с точки зрения науки.

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Тема:
Подкасты РИА Новости (453)

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апокалипсис, фильмы ужасов


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