Мы все умрем. Фильмы про апокалипсис: наука или вымысел?

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Блокбастеры о глобальной катастрофе почти всегда собирают полные залы: почему это происходит - подробности в подкасте.
Может, стоит использовать этот потенциал для научного просвещения?
Тем более, что последние триллеры, вроде "Интерстеллара", доказывают, что зрителю наука интересна.
Разбираем несколько старых, но до сих пор популярных фильмов-катастроф о конце света с точки зрения науки.
Слушайте подкасты РИА Новости.
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