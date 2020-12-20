"Это надолго". Дети и соцсети: устанавливаем правила

Сегодня сложно себе представить жизнь без аккаунта в соцсетях. Общение, развлечения, образование. Все там.

Подкасты Подкаст "Это надолго". Дети и соцсети: устанавливаем правила

О чем родители должны предупредить ребенка, если он впервые хочет зарегистрироваться в соцсетях?

Надо ли шпионить за детьми и знать пароли от аккаунтов? Как реагировать на кибербуллинг?

И почему нельзя лишать интернета в качестве наказания?

Вместе с проектом поддержки родителей Family Tree разбираемся в правилах цифровой безопасности для детей и взрослых. Об этом Настя и Лина говорят с кризисным, клиническим психологом и экспертом программы "Травли.NET" Марией Зеленовой.

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