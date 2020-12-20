"Это надолго". Дети и соцсети: устанавливаем правила

О чем родители должны предупредить ребенка, если он впервые хочет зарегистрироваться в соцсетях?
Надо ли шпионить за детьми и знать пароли от аккаунтов? Как реагировать на кибербуллинг?
И почему нельзя лишать интернета в качестве наказания?
Вместе с проектом поддержки родителей Family Tree разбираемся в правилах цифровой безопасности для детей и взрослых. Об этом Настя и Лина говорят с кризисным, клиническим психологом и экспертом программы "Травли.NET" Марией Зеленовой.
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