"Страхи/Ошибки". Как увлечения партнера рушат брак

Нездоровое увлечение компьютерными играми, рыбалкой, идеями ЗОЖ или, может быть, своими творческими проектами и подработками — не важно, чем именно, но эта проблема всегда касается обоих. Что происходит в отношениях, когда кто-то один ныряет с головой в хобби? Как обсудить проблему? И где грань между поддержкой партнера и потерей в этих отношениях себя?
Вместе с клиническим психологом, экзистенциальным терапевтом Любовью Черкасовой и психологом, коучем Сергеем Насибяном разбираемся, почему хобби — это не всегда безобидное увлечение.
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