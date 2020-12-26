"Страхи/Ошибки". Как увлечения партнера рушат брак

Недопустимо, когда отношениям мешает кто-то третий. Но как быть, если это "увлечение" партнера? Все может быть хорошо ровно до тех пор, пока это самое хобби не станет важнее отношений, а потом и вовсе окажется оправданием для расставания.

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Нездоровое увлечение компьютерными играми, рыбалкой, идеями ЗОЖ или, может быть, своими творческими проектами и подработками — не важно, чем именно, но эта проблема всегда касается обоих. Что происходит в отношениях, когда кто-то один ныряет с головой в хобби? Как обсудить проблему? И где грань между поддержкой партнера и потерей в этих отношениях себя?

Вместе с клиническим психологом, экзистенциальным терапевтом Любовью Черкасовой и психологом, коучем Сергеем Насибяном разбираемся, почему хобби — это не всегда безобидное увлечение.

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