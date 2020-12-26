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Психолог за стойкой, коктейли дома, высокие цены: разговор с барменом

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Тема:
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https://ru.sputnik.md/podkasty/20201226/33033310/kokteyli-doma-vysokie-tseny-razgovor-s-barmenom.html

Как становятся барменами, почему это довольно изматывающая профессия и есть ли там карьерный рост? Каким должен быть хороший коктейль и что обязательно знать о миксологии?

Подкасты
Психолог за стойкой, коктейли дома, высокие цены: разговор с барменом

Для чего барменам термиты и зачем мешать один коктейль восемь часов без остановки? Как собрать настоящий домашний бар и не опустошить его после первой же вечеринки?

Новогодняя ночь может пройти чуть веселее и менее болезненно, если знать основы миксологии ― особенно в наше время, когда бары будут закрыты. Что с чем смешивать, рассказывает Василий Захаров, ведущий бармен на канале "Едим ТВ" и главный редактор портала "ОколоБара".

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Тема:
Подкасты РИА Новости (456)

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Теги:
разговор, бармен


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