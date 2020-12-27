Мы все умрем. Самые важные научные события года и десятилетия

В научных работах не подводят итоги – в них пишут заключение. Эксперты сделали для нас свои заключения о том, как наука изменила мир за последнее десятилетие.

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Новые способы разработки лекарств, открытия элементарных частиц, прорывы в исследовании космоса, развитие IT – экспертный топ самых важных научных достижений с 2011 по 2020.

Своим топом достижений в медицине и биоинформатике поделился Артур Залевский, кандидат биологических наук, заместитель декана Факультета биоинженерии и биоинформатики МГУ.

Про открытия в астрофизике и физике элементарных частиц рассказал Егор Задеба, популяризатор науки, сотрудник Уникальной научной установки НЕВОД. О том, как за последние год и десятилетие изменились цифровой мир в целом и Рунет в частности, рассказал Сергей Плуготаренко, директор Российской ассоциации электронных коммуникаций.

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