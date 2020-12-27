09:22 27 Декабря 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.03
  • USD17.25
  • RUB0.23
  • RON4.32
  • UAH0.61
Поиск
Мы все умрем. Но это не точно
© Sputnik

Мы все умрем. Самые важные научные события года и десятилетия

Подкасты
Получить короткую ссылку
Тема:
Подкасты РИА Новости (458)
155 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/podkasty/20201227/33033417/samye-vazhnye-nauchnye-sobytiya-goda-i-desyatiletiya.html

В научных работах не подводят итоги – в них пишут заключение. Эксперты сделали для нас свои заключения о том, как наука изменила мир за последнее десятилетие.

Подкасты
Мы все умрём. Самые важные научные события года и десятилетия

Новые способы разработки лекарств, открытия элементарных частиц, прорывы в исследовании космоса, развитие IT – экспертный топ самых важных научных достижений с 2011 по 2020.

Коллайдеры в институте ядерной физики в Новосибирске.
© Sputnik / Alexander Kryazhev
Путин: 2021-й предлагаю объявить в России Годом науки и технологий
Своим топом достижений в медицине и биоинформатике поделился Артур Залевский, кандидат биологических наук, заместитель декана Факультета биоинженерии и биоинформатики МГУ.

Про открытия в астрофизике и физике элементарных частиц рассказал Егор Задеба, популяризатор науки, сотрудник Уникальной научной установки НЕВОД. О том, как за последние год и десятилетие изменились цифровой мир в целом и Рунет в частности, рассказал Сергей Плуготаренко, директор Российской ассоциации электронных коммуникаций.

Слушайте подкасты РИА Новости.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Подкасты РИА Новости (458)

По теме

Мы все умрем. COVID-19 год спустя: как эволюционировал коронавирус
Мы все умрем. Фильмы про апокалипсис: наука или вымысел?
Мы все умрем. Ответы на сложные детские вопросы
Теги:
год, события


Главные темы

Орбита Sputnik

Columnists
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Рождественский караван пожарных
Рождественский караван пожарных: украшенная спецтехника проехала по Кишиневу
Развод закончен. Британия и ЕС подписали торговую сделку по Брексит
Британия и ЕС оформили развод: подписана торговая сделка по Brexit
Во сколько обойдется новогодний стол в этом году
Во сколько обойдется новогодний стол в этом году


 
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться