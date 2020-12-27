Мы все умрем. Самые важные научные события года и десятилетия

Новые способы разработки лекарств, открытия элементарных частиц, прорывы в исследовании космоса, развитие IT – экспертный топ самых важных научных достижений с 2011 по 2020.
Про открытия в астрофизике и физике элементарных частиц рассказал Егор Задеба, популяризатор науки, сотрудник Уникальной научной установки НЕВОД. О том, как за последние год и десятилетие изменились цифровой мир в целом и Рунет в частности, рассказал Сергей Плуготаренко, директор Российской ассоциации электронных коммуникаций.
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