Не верю! Ди Каприо в роли Ленина и другие фейки в кино

Как фильмам удается так хорошо притвориться "случайно найденной пленкой" - что зрители реально верят, что актеров съели каннибалы? Разбираем заблуждения, мифы и фейки, которые порождает кино.
Вместе с кинокритиком, директором по развитию направления "Кино и сериалы" маркетингового агентства "Сало" Александром Голубчиковым обсуждаем, может ли скандал на съемках может быть спланированным пиар-ходом, а роман между героями - удачным совпадением.
Слушайте подкасты РИА Новости.
Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>