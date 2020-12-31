Не верю! Ди Каприо в роли Ленина и другие фейки в кино

Правда ли, что Леонардо ди Каприо снимется в роли Ленина? Почему Виктор Сухоруков в "Брате" и Сергей Жигунов в "Гардемаринах" говорят чужими голосами?

Подкасты Не верю! Ди Каприо в роли Ленина и другие фейки в кино

Как фильмам удается так хорошо притвориться "случайно найденной пленкой" - что зрители реально верят, что актеров съели каннибалы? Разбираем заблуждения, мифы и фейки, которые порождает кино.

Вместе с кинокритиком, директором по развитию направления "Кино и сериалы" маркетингового агентства "Сало" Александром Голубчиковым обсуждаем, может ли скандал на съемках может быть спланированным пиар-ходом, а роман между героями - удачным совпадением.

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