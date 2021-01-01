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Подкаст "Это надолго". Как принять свое тело и научить этому ребенка

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https://ru.sputnik.md/podkasty/20210101/33091060/eto-nadolgo-kak-prinyat-svoe-telo-i-nauchit-etomu-rebenka.html

Марафоны похудения к Новому году, блогеры, которые сразу после родов светят кубиками и рассказывают, как "вернуть прежнюю форму", — бесит.

Подкасты
Подкаст "Это надолго". Как принять своё тело и научить этому ребёнка

Под давлением социума и индустрии красоты трудно чувствовать себя спокойно даже в обычном теле. С чего начинается принятие себя? Где грань между принятием и пониманием, что изменения все же нужны?

Вместе с проектом поддержки родителей Family Tree разбираемся, с чего начать, если очень хочется влюбиться в свое тело со всеми его недостатками — лишним весом, растяжками и шрамами.

Что такое образ тела и кто его формирует? Как избавиться от стыда, навязанного извне? Как сформировать правильный образ тела у ребенка, чтобы он на этом не зацикливался?

Об этом Настя и Лина говорят с Екатериной Тетерниковой, клиническим психологом, DBT-терапевтом и специалистом по работе с расстройствами пищевого поведения.

Слушайте подкасты РИА Новости.

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Теги:
учение, дети, тело


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