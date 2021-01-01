10:48 01 Января 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.13
  • USD17.21
  • RUB0.23
  • RON4.33
  • UAH0.61
Поиск
Страхи

"Страхи/Ошибки". Как отказаться от навязанных семейных традиций

Подкасты
Получить короткую ссылку
55 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/podkasty/20210101/33092055/kak-otkazatsya-ot-navyazannykh-semeynykh-traditsiy.html

Как договориться друг с другом, если воскресные ужины в обществе тещи невыносимы, а встречать Новый год в кругу семьи уже надоело?

Подкасты
Подкаст "Страхи/Ошибки". Как отказаться от навязанных семейных традиций

Встречать Новый год исключительно в кругу родственников, раз в месяц устраивать семейный "выход в свет" или собираться по воскресеньям в родительском доме на ужин. Семейные традиции — это правильно, но порой они загоняют в угол своей бескомпромиссностью. В чем сакральный смысл этих ритуалов? Зачем цепляться за старые традиции и как создавать новые?

До какой степени можно "навязывать" семейные традиции другим? И какое место в нашей жизни сейчас занимают ритуалы?

Вместе с семейным психологом Павлом Зыгмантовичем и заведующей кафедрой социологии и психолого-социальных технологий Московского городского университета Ларисой Овчаренко разбираемся, каким традициям стоит появиться в каждой семье.

Слушайте подкасты РИА Новости.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

"Страхи/Ошибки". Как увлечения партнера рушат брак
"Страхи/Ошибки". Как пережить отношения на расстоянии
"Страхи/Ошибки": что говорит о нас одежда
Теги:
семья, традиции


Главные темы

Орбита Sputnik

Columnists
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Новогодние троллейбусы
Фото – Новогодние троллейбусы из прошлого и будущего Кишинева
Новогодние поздравлением Путина
Видео: Новогоднее обращение президента России Владимира Путина
Оливье
Оливье: пять рецептов любимого салата


 
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться