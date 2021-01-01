"Страхи/Ошибки". Как отказаться от навязанных семейных традиций

Как договориться друг с другом, если воскресные ужины в обществе тещи невыносимы, а встречать Новый год в кругу семьи уже надоело?

Подкасты Подкаст "Страхи/Ошибки". Как отказаться от навязанных семейных традиций

Встречать Новый год исключительно в кругу родственников, раз в месяц устраивать семейный "выход в свет" или собираться по воскресеньям в родительском доме на ужин. Семейные традиции — это правильно, но порой они загоняют в угол своей бескомпромиссностью. В чем сакральный смысл этих ритуалов? Зачем цепляться за старые традиции и как создавать новые?

До какой степени можно "навязывать" семейные традиции другим? И какое место в нашей жизни сейчас занимают ритуалы?

Вместе с семейным психологом Павлом Зыгмантовичем и заведующей кафедрой социологии и психолого-социальных технологий Московского городского университета Ларисой Овчаренко разбираемся, каким традициям стоит появиться в каждой семье.

Слушайте подкасты РИА Новости.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova