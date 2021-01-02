Мы все умрем. Как изменится мир от распространения AR и VR. Часть II

Каким вырастет поколение, с детства "живущее" в виртуальности? Они потеряют навыки живого общения? Подробности - в следующем подкасте.

Подкасты Мы все умрём. Как изменится мир от распространения AR и VR. Часть II

Разные страны, в том числе Россия, планируют внедрять в школы виртуальную и дополненную реальность. Пользовательский рынок VR и AR тоже активно растет.

Может, дети и подростки, живущие в виртуальном мире, в будущем даже превратят его в подобие Ready Player One и "Суррогатов"? Реальность станет роскошью?

Разобраться в теме помогал Андрей Ивашенцев, эксперт по дополненной и виртуальной реальности, эксперт фонда Сколково, основатель конференции MiXR.

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