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Мы все умрем. Но это не точно
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Мы все умрем. Как изменится мир от распространения AR и VR. Часть II

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Тема:
Подкасты РИА Новости (462)
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https://ru.sputnik.md/podkasty/20210102/33090474/kak-izmenitsya-mir-ot-rasprostraneniya-ar-i-vr-chast-II.html

Каким вырастет поколение, с детства "живущее" в виртуальности? Они потеряют навыки живого общения? Подробности - в следующем подкасте.

Подкасты
Мы все умрём. Как изменится мир от распространения AR и VR. Часть II

Разные страны, в том числе Россия, планируют внедрять в школы виртуальную и дополненную реальность. Пользовательский рынок VR и AR тоже активно растет.

Может, дети и подростки, живущие в виртуальном мире, в будущем даже превратят его в подобие Ready Player One и "Суррогатов"? Реальность станет роскошью?

Разобраться в теме помогал Андрей Ивашенцев, эксперт по дополненной и виртуальной реальности, эксперт фонда Сколково, основатель конференции MiXR.

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Тема:
Подкасты РИА Новости (462)

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Теги:
виртуальный, новое поколение


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