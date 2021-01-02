Не верю! Алкоголь, чипирование и аутизм: правда и мифы о вакцинах

Можно ли заболеть из-за вакцины? Возможно ли, что вакцинация - это сговор фармкомпаний, которые хотят на ней обогатиться?

Подкасты Не верю! Алкоголь, чипирование и аутизм: правда и мифы о вакцинах

Во всех регионах России началась бесплатная добровольная вакцинация от коронавируса. Ведущие подкаста Наташа Шашина и Артем Буфтяк уже сделали прививку - чтобы чувствовать себя спокойнее, не дергаясь из-за каждого чиха и не боясь заразить пожилых родственников на семейных застольях в Новый год.

Как работают вакцины? Если у женщины, сделавшей прививку, родится ребенок, будет ли он иметь иммунитет? И наоборот - не могут ли уже у детей проявиться нехорошие побочные эффекты? Расспрашиваем микробиолога, научного журналиста Евгения Плисова.

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