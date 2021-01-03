"Это надолго". Как не допустить семейного зажора в праздники

Вместе с проектом поддержки родителей "Family Tree" разбираемся, что такое интуитивное питание и какие его принципы можно постепенно вводить в жизнь семьи.

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Традиционные тазик оливье, кастрюля крабового, селедка под шубой. Все залито майонезом. Новогодний семейный "зажор", в котором участвуют дети и взрослые, как правило, продолжается все праздники. Сначала дома, потом у бабушек, дедушек, других родственников. О чем нужно помнить, чтобы не переедать в праздники? Как остановиться и спастись?

Почему мы переедаем в праздники? Как не допустить праздничного зажора? Как услышать свой организм и понять, что же хочется съесть на самом деле? Об этом Настя и Лина говорят с Екатериной Тетерниковой, клиническим психологом, DBT-терапевтом и специалистом по работе с расстройствами пищевого поведения.

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