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"Это надолго". Как не допустить семейного зажора в праздники

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Тема:
Подкасты РИА Новости (464)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/podkasty/20210103/33091277/eto-nadolgo-kak-ne-dopustit-semeynogo-zazhora-v-prazdniki.html

Вместе с проектом поддержки родителей "Family Tree" разбираемся, что такое интуитивное питание и какие его принципы можно постепенно вводить в жизнь семьи.

Подкасты
Подкаст "Это надолго". Как не допустить семейного зажора в праздники

Традиционные тазик оливье, кастрюля крабового, селедка под шубой. Все залито майонезом. Новогодний семейный "зажор", в котором участвуют дети и взрослые, как правило, продолжается все праздники. Сначала дома, потом у бабушек, дедушек, других родственников. О чем нужно помнить, чтобы не переедать в праздники? Как остановиться и спастись?

Почему мы переедаем в праздники? Как не допустить праздничного зажора? Как услышать свой организм и понять, что же хочется съесть на самом деле? Об этом Настя и Лина говорят с Екатериной Тетерниковой, клиническим психологом, DBT-терапевтом и специалистом по работе с расстройствами пищевого поведения.

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Тема:
Подкасты РИА Новости (464)

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Теги:
застолье, праздники


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