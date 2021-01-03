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Страхи.

"Страхи/Ошибки". Чем опасна модель матери в браке

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Тема:
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Заботиться о других ― потребность, заложенная в женщине эволюционно. Но когда этого становится слишком много, жена превращается в гиперзаботливую мамочку.

Подкасты
Подкаст "Страхи/Ошибки". Чем опасна модель матери в браке

Жена решает все за мужа, опекает его как сына (он вроде даже не против). До тех пор, пока сама не поймет, что рядом уже не взрослый мужчина, а его жалкая пародия. Как перестать быть для него мамой?

Вместе с психологом, тренером, блогером Ириной Масловой-Семеновой и врачом-психиатром Павлом Алфимовым разбираемся, что делать, если отношения женщины и мужчины стали превращаться в отношения матери и ребенка.

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Тема:
Подкасты РИА Новости (464)

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Теги:
модель, брак


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