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Страхи.

"Страхи/Ошибки": существует ли психосоматика на самом деле?

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Тема:
Подкасты РИА Новости (466)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/podkasty/20210107/33142259/suschestvuet-li-psikhosomatika-na-samom-dele.html

Какие болезни действительно могут быть спровоцированы стрессом и переживаниями? И что все-таки стоит называть психосоматикой?

Подкасты
"Страхи/Ошибки": существует ли психосоматика на самом деле?

"Все болезни от нервов"... Серьезно?! "В боку стреляет? Утром тошнит? Это психосоматика". Модно и трендово без анализов и похода к врачу списывать ангину и колит на "психосоматику". Что об этом думает наука? 

"Мучают отиты — не хочешь никого слушать", "падает зрение — разочарован в мире", "нашли рак — значит обижался и грыз себя изнутри". Диванные эксперты готовы растолковать и найти причину любой болезни. Где правда, а где ложь? Во что давно пора перестать верить и какие заболевания считать психосоматическими?

Вместе с семейным психологом, популяризатором доказательной психологии Павлом Зыгмантовичем и психиатром, доцентом кафедры психотерапии и психосоматики Санкт-Петербургской педиатрической медицинской академии Владой Титовой разбираемся, как наша психика влияет на тело, и к чему могут привести сильный стресс и потрясения.

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Тема:
Подкасты РИА Новости (466)

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Теги:
психика, страхи


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