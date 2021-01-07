"Страхи/Ошибки": существует ли психосоматика на самом деле?

Какие болезни действительно могут быть спровоцированы стрессом и переживаниями? И что все-таки стоит называть психосоматикой?

Подкасты "Страхи/Ошибки": существует ли психосоматика на самом деле?

"Все болезни от нервов"... Серьезно?! "В боку стреляет? Утром тошнит? Это психосоматика". Модно и трендово без анализов и похода к врачу списывать ангину и колит на "психосоматику". Что об этом думает наука?

"Мучают отиты — не хочешь никого слушать", "падает зрение — разочарован в мире", "нашли рак — значит обижался и грыз себя изнутри". Диванные эксперты готовы растолковать и найти причину любой болезни. Где правда, а где ложь? Во что давно пора перестать верить и какие заболевания считать психосоматическими?

Вместе с семейным психологом, популяризатором доказательной психологии Павлом Зыгмантовичем и психиатром, доцентом кафедры психотерапии и психосоматики Санкт-Петербургской педиатрической медицинской академии Владой Титовой разбираемся, как наша психика влияет на тело, и к чему могут привести сильный стресс и потрясения.

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