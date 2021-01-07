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Не верю!
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Не верю! Как подделывают и продают предметы старины

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Тема:
Подкасты РИА Новости (466)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/podkasty/20210107/33142584/kak-poddelyvayut-i-prodayut-predmety-stariny.html

Подкаст "Не верю!" для тех, кто не любит, когда его обманывают. Каждую неделю вместе с экспертами анализируем странные и спорные новости, выясняем, стоит ли им верить, ищем, кому выгодно запустить фейк и как они это сделали.

Подкасты
Не верю! Как подделывают и продают предметы старины

"Старинная" ваза может оказаться новоделом, у которого старое – только дно с клеймом, а в "антикварном" стуле, возможно, подлинная только левая ножка.

Монеты XIX века (архивное фото)
© Photo : Serviciul Vamal
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Как мошенникам удается продавать фальшивки даже профессионалам? Строители случайно нашли золотые монеты: стоит ли покупать якобы "старинные" деньги? Является ли мифом то, что антиквариат считается выгодным вложением денег? 

Вместе с антикваром Михаилом Сусловым разбираемся, как мошенникам удается обмануть даже экспертов по предметам старины. И что делать, если вам предлагают купить "случайно найденные" старинные монеты.

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Тема:
Подкасты РИА Новости (466)

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Теги:
продажа, антиквариат


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