Не верю! Как подделывают и продают предметы старины

"Старинная" ваза может оказаться новоделом, у которого старое – только дно с клеймом, а в "антикварном" стуле, возможно, подлинная только левая ножка.
Как мошенникам удается продавать фальшивки даже профессионалам? Строители случайно нашли золотые монеты: стоит ли покупать якобы "старинные" деньги? Является ли мифом то, что антиквариат считается выгодным вложением денег?
Вместе с антикваром Михаилом Сусловым разбираемся, как мошенникам удается обмануть даже экспертов по предметам старины. И что делать, если вам предлагают купить "случайно найденные" старинные монеты.
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