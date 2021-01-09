"Это надолго": как уложить ребенка спать. Часть II

Подкаст о том, как быть родителем и не спятить. Вместе с проектом информационной и психологической поддержки семей Family Tree ищем ответы на самые трудные вопросы о рождении и воспитании детей.

Подкасты Подкаст "Это надолго": как уложить ребёнка спать. Часть II

Что такое "окно в сон"? Сколько часов на самом деле нужно спать детям в каждом возрасте? Вредно ли включать ночник? Почему малыш каждый раз перед сном устраивает концерты и как наконец это прекратить, слушайте во второй части разговора с консультантом по сну.

Вместе с проектом поддержки родителей Family Tree разбираемся, как обучать навыку засыпания младенца. Об этом Настя и Лина говорят с основателем Центра детского сна BabySleep, первопроходцем в профессии консультант по сну в России, мамой троих детей Еленой Мурадовой.

Слушайте подкасты РИА Новости.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova