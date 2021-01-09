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Это надолго
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"Это надолго": как уложить ребенка спать. Часть II

Подкасты
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https://ru.sputnik.md/podkasty/20210109/33142851/eto-nadolgo-kak-ulozhit-rebnka-spat-chast-II.html

Подкаст о том, как быть родителем и не спятить. Вместе с проектом информационной и психологической поддержки семей Family Tree ищем ответы на самые трудные вопросы о рождении и воспитании детей.

Подкасты
Подкаст "Это надолго": как уложить ребёнка спать. Часть II

Что такое "окно в сон"? Сколько часов на самом деле нужно спать детям в каждом возрасте? Вредно ли включать ночник? Почему малыш каждый раз перед сном устраивает концерты и как наконец это прекратить, слушайте во второй части разговора с консультантом по сну.

Вместе с проектом поддержки родителей Family Tree разбираемся, как обучать навыку засыпания младенца. Об этом Настя и Лина говорят с основателем Центра детского сна BabySleep, первопроходцем в профессии консультант по сну в России, мамой троих детей Еленой Мурадовой.

Слушайте подкасты РИА Новости.

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Теги:
сон, дети


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