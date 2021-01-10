"Страхи/Ошибки". Почему надежда — это зло

Подкасты
Получить короткую ссылку
56 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://cdn2.img.sputnik.md/i/logo.png
Sputnik
https://cdn2.img.sputnik.md/i/logo.png
https://ru.sputnik.md/podkasty/20210110/33142100/strakhi-oshibki-pochemu-nadezhda-eto-zlo.html
Страх - это нормально! Он отличный союзник, просто надо уметь с ним договариваться. Ведущий и гости подкаста ищут правильные подходы к страхам, свойственным большинству из нас.
Почему вредно и опасно надеяться? Правда ли, что надежду можно приравнять к иллюзиям? Как она может ослеплять? Что случится, если у человека ее отобрать и в чем тогда разница между надеждой и верой?
Вместе с клиническим психологом, экзистенциальным терапевтом Любовью Черкасовой и психологом, коучем Сергеем Насибяном разбираемся, как люди отдают свою жизнь на откуп надежде.
Слушайте подкасты РИА Новости.
Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>
Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova