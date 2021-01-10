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Страхи

"Страхи/Ошибки". Почему надежда — это зло

Подкасты
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/podkasty/20210110/33142100/strakhi-oshibki-pochemu-nadezhda-eto-zlo.html

Страх - это нормально! Он отличный союзник, просто надо уметь с ним договариваться. Ведущий и гости подкаста ищут правильные подходы к страхам, свойственным большинству из нас.

Подкасты
"Страхи/Ошибки". Почему надежда — это зло

Почему вредно и опасно надеяться? Правда ли, что надежду можно приравнять к иллюзиям? Как она может ослеплять? Что случится, если у человека ее отобрать и в чем тогда разница между надеждой и верой?

Вместе с клиническим психологом, экзистенциальным терапевтом Любовью Черкасовой и психологом, коучем Сергеем Насибяном разбираемся, как люди отдают свою жизнь на откуп надежде.

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Теги:
страхи, зло


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