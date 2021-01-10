Не верю! От инсайдов до дипфейков: как устроены фейки в политике

Подкаст "Не верю!" для тех, кто не любит, когда его обманывают. Каждую неделю вместе с экспертами анализируем странные и спорные новости, выясняем, стоит ли им верить, и ищем, кому выгодно запустить фейк и как они это сделали.

Подкасты Не верю! От инсайдов до дипфейков: как устроены фейки в политике

"Готовится отставка губернатора": на что реально влияют "инсайды" Telegram-каналов? Вместе с политологом, автором канала "Давыдов. Индекс" Леонидом Давыдовым обсуждаем, можно ли с помощью фейков "подготовить" отставку или испортить деловую репутацию. Начиная с новостей про "человека, похожего на генпрокурора", до "спящих" Байдена и Медведева.

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