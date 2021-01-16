"Узнаю твой пароль на телефоне". Как сейчас работают иллюзионисты

Подкасты 09:00 16.01.2021 Получить короткую ссылку 60 0 0
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Как становятся иллюзионистами и где этому обучают? Как менталисты читают со сцены мысли зрителей и зачем люди платят за то, чтобы их обманывали?
Где больше всех в мире любят фокусы и почему в России до сих пор нет индустрии иллюзий? Как фокусы ушли в диджитал и почему некоторые иллюзионисты искренне начитают верить, что обладают магией?
Как представители этой загадочной индустрии выглядят в обычной жизни, чем они занимаются на ежегодных съездах и откуда берут реквизит, рассказывает иллюзионист и менталист Николай Фомушин.
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