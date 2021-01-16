"Узнаю твой пароль на телефоне". Как сейчас работают иллюзионисты

Как становятся иллюзионистами и где этому обучают? Как менталисты читают со сцены мысли зрителей и зачем люди платят за то, чтобы их обманывали?

Подкасты "Узнаю твой пароль на телефоне". Как сейчас работают иллюзионисты

Где больше всех в мире любят фокусы и почему в России до сих пор нет индустрии иллюзий? Как фокусы ушли в диджитал и почему некоторые иллюзионисты искренне начитают верить, что обладают магией?

Как представители этой загадочной индустрии выглядят в обычной жизни, чем они занимаются на ежегодных съездах и откуда берут реквизит, рассказывает иллюзионист и менталист Николай Фомушин.

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