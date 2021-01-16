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"Миром управляют педофилы-сатанисты": фейки, удивившие мир в 2020-м

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Тема:
Подкасты РИА Новости (467)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/podkasty/20210116/33263130/mirom-upravlyayut-pedofily-satanisty-feyki-udivivshie-mir-v-2020.html

"Миром управляют педофилы, которые поклоняются Сатане, а Дональд Трамп ведет с ними тайную войну". Звучит абсурдно, но теория заговора QAnon стала одной из самых масштабных в Сети.

Подкасты
"Миром управляют педофилы-сатанисты": фейки, удивившие мир в 2020-м

Какие фейки в этом году были самыми важными, влияли на политику, а иногда и на наше здоровье? Выпуск о главных обманах 2020-го.

Прошедший год был насыщенным конспирологией и фейками (возможно, и вы получали в WhatsApp рассылку про то, что "вертолеты ночью будут распылять лекарство для дезинфекции"). Какие сюжеты были мировыми и распространялись в других странах? Какие фейки повлияли на образ Байдена на выборах? А какие запускал и поддерживал Трамп?

Разбираем главные международные фейки вместе с экспертами: политологом, обозревателем портала "ИноСМИ" Дмитрием Бабичем и международным обозревателем Business FM, блогером Андреем Ромашковым.

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Тема:
Подкасты РИА Новости (467)

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Теги:
теория заговора, фейк


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