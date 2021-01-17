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Страхи.

"Страхи/Ошибки". Как поссориться правильно с мужем или женой

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Тема:
Подкасты РИА Новости (469)
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https://ru.sputnik.md/podkasty/20210117/33262625/kak-possoritsya-pravilno-s-muzhem-ili-zhenoy.html

Страх - это нормально! Он отличный союзник, просто надо уметь с ним договариваться. Ведущий и гости подкаста ищут правильные подходы к страхам, свойственным большинству из нас.

Подкасты
Подкаст «Страхи/Ошибки». Как поссориться правильно с мужем или женой

Конфликты в парах неизбежны, и нет таких партнеров, которые бы не ссорились. Вопрос — как делать это адекватно, без лишних претензий, эмоций и оскорблений. Почему избегать ссор не стоит? Как услышать и понять партнера в конфликте? Реально ли договориться, если никто не готов идти на уступки? И почему правильно мириться тоже нужно уметь?

Вместе с психологом, коучем Сергеем Насибяном и системным семейным терапевтом Татьяной Красновской, которые, кстати, являются супругами, разбираемся, как они учились ссориться правильно и почему этот навык один из самых важных для отношений.

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Тема:
Подкасты РИА Новости (469)

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Теги:
ссора, семья


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