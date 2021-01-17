"Страхи/Ошибки". Как поссориться правильно с мужем или женой

Конфликты в парах неизбежны, и нет таких партнеров, которые бы не ссорились. Вопрос — как делать это адекватно, без лишних претензий, эмоций и оскорблений. Почему избегать ссор не стоит? Как услышать и понять партнера в конфликте? Реально ли договориться, если никто не готов идти на уступки? И почему правильно мириться тоже нужно уметь?
Вместе с психологом, коучем Сергеем Насибяном и системным семейным терапевтом Татьяной Красновской, которые, кстати, являются супругами, разбираемся, как они учились ссориться правильно и почему этот навык один из самых важных для отношений.
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