"Страхи/Ошибки". Как поссориться правильно с мужем или женой

Страх - это нормально! Он отличный союзник, просто надо уметь с ним договариваться. Ведущий и гости подкаста ищут правильные подходы к страхам, свойственным большинству из нас.

Подкасты Подкаст «Страхи/Ошибки». Как поссориться правильно с мужем или женой

Конфликты в парах неизбежны, и нет таких партнеров, которые бы не ссорились. Вопрос — как делать это адекватно, без лишних претензий, эмоций и оскорблений. Почему избегать ссор не стоит? Как услышать и понять партнера в конфликте? Реально ли договориться, если никто не готов идти на уступки? И почему правильно мириться тоже нужно уметь?

Вместе с психологом, коучем Сергеем Насибяном и системным семейным терапевтом Татьяной Красновской, которые, кстати, являются супругами, разбираемся, как они учились ссориться правильно и почему этот навык один из самых важных для отношений.

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