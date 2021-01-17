Мы все умрем. Мир после конца света: популярные сценарии постапокалипсиса

Подкаст о современной науке, ее достижениях и провалах. Вместе с гостями разбираем новейшие научные открытия, возможности, которые они дают и опасности, которые могут грозить человечеству.

Подкасты Мы все умрём. Мир после конца света: популярные сценарии постапокалипсиса

Фильмы и игры о жизни после конца света любят за атмосферу безнадежности. Но так ли будет выглядеть мир постапокалипсиса, как говорит экран?

Придется ли выжившим на самом деле столкнуться с выжженными пустошами, нехваткой ресурсов, мутантами и зомби? Разбираем, какими фильмами и играми можно иронично отметить конец 2020 года, и анализируем их.

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