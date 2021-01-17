Мы все умрем. Мир после конца света: популярные сценарии постапокалипсиса

Мы все умрём. Мир после конца света: популярные сценарии постапокалипсиса
Фильмы и игры о жизни после конца света любят за атмосферу безнадежности. Но так ли будет выглядеть мир постапокалипсиса, как говорит экран?
Придется ли выжившим на самом деле столкнуться с выжженными пустошами, нехваткой ресурсов, мутантами и зомби? Разбираем, какими фильмами и играми можно иронично отметить конец 2020 года, и анализируем их.
Пока новый президент Молдовы занимается налаживанием внешнеполитических связей, в стране назрела ситуация властного тупика, когда правительство лишь исполняет обязанности, парламент - на каникулах, а нового кандидата в премьеры, похоже, никто выдвигать не собирается.