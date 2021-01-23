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ЯсноПонятно.
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"ЯсноПонятно". Что нам дает осознание собственной смертности

Подкасты
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Тема:
Подкасты РИА Новости (471)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/podkasty/20210123/33328547/chto-nam-daet-osoznanie-sobstvennoy-smertnosti.html

Подкаст о том, что сегодня волнует жителей большого города. От общих вопросов о карьере, самореализации, отношениях до историй о комиксах, кофе, правильном сне и удаленке.

Подкасты
Подкаст "ЯсноПонятно". Что нам даёт осознание собственной смертности

Смерть — слишком табуированная тема у нас (чего не скажешь про западные страны). О ней стараются не говорить с детьми, не упоминать при пожилых. Пандемия изменила это отношение — смерть стала более ощутимой.

Что происходит с человеком при осознании факта конечности своей жизни? Почему важно задумываться о собственных похоронах уже в 25 лет?

Уличные гонки
© CC0 / Pixabay / DariuszSankowski
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В реальности довольно сложно осознать тот факт, что смерть (как и рождение) — это событие, которое обязательно состоится в жизни каждого.

Почему так страшно и больно говорить о смерти? Действительно ли осознание собственной смертности — важный этап становления личности?

Как бытует смерть в социальном контексте России и что люди думают об умирании? Какие есть тенденции в осмыслении культуры погребения?

Рассказывает социолог РАНХиГС Дмитрий Рогозин. Спрашивают не без компенсаторного смеха Ваня и Лина.

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Тема:
Подкасты РИА Новости (471)

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Теги:
смерть, сознание


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