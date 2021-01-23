"ЯсноПонятно". Что нам дает осознание собственной смертности

Смерть — слишком табуированная тема у нас (чего не скажешь про западные страны). О ней стараются не говорить с детьми, не упоминать при пожилых. Пандемия изменила это отношение — смерть стала более ощутимой.
Что происходит с человеком при осознании факта конечности своей жизни? Почему важно задумываться о собственных похоронах уже в 25 лет?
Почему так страшно и больно говорить о смерти? Действительно ли осознание собственной смертности — важный этап становления личности?
Как бытует смерть в социальном контексте России и что люди думают об умирании? Какие есть тенденции в осмыслении культуры погребения?
Рассказывает социолог РАНХиГС Дмитрий Рогозин. Спрашивают не без компенсаторного смеха Ваня и Лина.
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