"Страхи/Ошибки": из-за чего скачет настроение и что с этим делать

Был "в настроении", а уже через час — рвет и мечет. Перепады непредсказуемы, часто не зависят от ситуации, их невозможно контролировать.

Подкасты Подкаст "Страхи/Ошибки": из-за чего скачет настроение и что с этим делать

Что это — "плохой" характер или следствие проблем со здоровьем? Как ужиться с такими людьми? Что влияет на наше настроение? Как его стабилизировать и справиться с осенней хандрой?

Что ученые понимают под словом "настроение"? Когда перепады — признак болезни, а когда — черта личности, и по каким признакам понять, что проблема все-таки физиологическая? Нужно ли искусственно поддерживать хорошее настроение?

Вместе с психологом, тренером, блогером Ириной Масловой-Семеновой и врачом-психиатром Павлом Алфимовым разбираемся, что делать, если от резкой смены настроения страдаешь сам и заставляешь страдать других.

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