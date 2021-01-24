10:09 24 Января 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.19
  • USD17.45
  • RUB0.24
  • RON4.35
  • UAH0.62
Поиск
Мы все умрем. Но это не точно.
© Sputnik

Мы все умрем. Упрощение языка: адаптация или деградация?

Подкасты
Получить короткую ссылку
Тема:
Подкасты РИА Новости (473)
183 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/podkasty/20210124/33330967/my-vse-umrem-uproschenie-yazyka-adaptatsiya-ili-degradatsiya.html

Подкаст о современной науке, ее достижениях и провалах. Вместе с гостями разбираем новейшие открытия, возможности, которые они дают и опасности, которыми могут грозить человечеству.

Подкасты
Мы все умрём. Упрощение языка: адаптация или деградация?

Потеря слов, смыслов и целых форматов общения. Ошибки и предельные сокращения ради скорости. Канцелярит и псевдонаучная речь для маскировки истинного смысла. Заимствования вместо родных аналогов.

Устная речь. Архивное фото
© Fotolia / lassedesignen
Коротко и емко: лингвист назвала самое важное слово в русском языке

Язык постоянно упрощается, и это может приводить к ошибкам коммуникации.

А те, в свою очередь – к погрешностям в общении, медицине, экономике, политике.

Разобраться в теме помогали писатель Денис Драгунский и литератор, журналист и филолог Марина Королева.

Слушайте подкасты РИА Новости.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Подкасты РИА Новости (473)

По теме

Мы все умрем. Как изменится мир от распространения AR и VR. Часть II
Мы все умрем. Мир после конца света: популярные сценарии постапокалипсиса
Мы все умрем. Реальность киберпанка: мы уже живем в антиутопии?
Теги:
деградация, язык


Главные темы

Орбита Sputnik

Columnists
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Хозяйка, фасад, землянка.
Фото: экзотические землянки села Рогожень могут стать туристическим мемом
Кот сопровождает хозяина на рыбалке и следит за клевом.
Кот, который любит рыбу не только есть, но и ловить – вместе с хозяином
COVID-19 в Молдове Как развивается ситуация в стране
COVID-19 в Молдове: цифры и факты


 
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться