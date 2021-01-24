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Не верю!
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Не верю! Фейки о медицинских масках

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Тема:
Подкасты РИА Новости (473)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/podkasty/20210124/33331147/ne-veryu-feyki-o-meditsinskikh-maskakh.html

Подкаст "Не верю!" для тех, кто не любит, когда его обманывают. Каждую неделю вместе с экспертами анализируем странные и спорные новости, выясняем, стоит ли им верить, и ищем, кому выгодно запустить фейк и как они это сделали.

Подкасты
Не верю! Фейки о медицинских масках

На фоне введения обязательного масочного режима возникают споры: правда ли, что, по данным ученых, заболевает больший процент тех, кто носит маски?

Покупатель в магазине масок в Токио
© REUTERS / Issei Kato
Насколько эффективны разные защитные маски: ответ специалистов

Действительно ли в маске развиваются бактерии и собирается большое количество углекислого газа? А воздухом, который мы выдыхаем - нельзя дышать? Отделяем правду от фейков.

Какова доля правды в заявлениях о вреде масок? Когда маска совершенно не нужна, а когда без нее не обойтись?

Выясняем вместе с заведующим кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии МГМУ имени И. М. Сеченова, академиком РАН Виталием Зверевым.

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Тема:
Подкасты РИА Новости (473)

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Теги:
фейк, маски


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