Чем вызван страх вакцинации от COVID-19

Реально ли заболеть после вакцинации и к каким побочкам готовиться? Защитит ли препарат на сто процентов? Сколько действует вакцина "Спутник V" и чем она отличается от других? Безопасно ли прививаться, если препарат экстренно зарегистрировали сразу после второй фазы клинических испытаний? Отвечаем на важные вопросы.
Вместе с Симоном Мацкеплишвили, профессором, заместителем директора по научной работе Медицинского научно-образовательного центра МГУ имени М. В. Ломоносова и Алексеем Яковлевым, врачом, популяризатором науки, разбираемся, как работают российские и зарубежные вакцины от ковида.
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