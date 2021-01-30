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Чем вызван страх вакцинации от COVID-19

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Тема:
Подкасты РИА Новости (474)
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Страх - это нормально! Он отличный союзник, просто надо уметь с ним договариваться. Ведущий и гости подкаста ищут правильные подходы к страхам, свойственным большинству из нас.

Подкасты
Страх вакцинации от COVID-19

Реально ли заболеть после вакцинации и к каким побочкам готовиться? Защитит ли препарат на сто процентов? Сколько действует вакцина "Спутник V" и чем она отличается от других? Безопасно ли прививаться, если препарат экстренно зарегистрировали сразу после второй фазы клинических испытаний? Отвечаем на важные вопросы.

Вместе с Симоном Мацкеплишвили, профессором, заместителем директора по научной работе Медицинского научно-образовательного центра МГУ имени М. В. Ломоносова и Алексеем Яковлевым, врачом, популяризатором науки, разбираемся, как работают российские и зарубежные вакцины от ковида.

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Тема:
Подкасты РИА Новости (474)

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Теги:
коронавирус, страх, вакцинация


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