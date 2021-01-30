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ЯсноПонятно
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"ЯсноПонятно". Мечтаю о собаке. К чему готовиться?

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Необдуманное решение завести собаку может обернуться кошмаром для хозяина и животного. Что нужно знать, прежде чем заводить пса, и стоит ли оно того, особенно если много работаешь и живешь в съемной квартире?

Подкасты
Подкаст "ЯсноПонятно". Мечтаю о собаке. К чему готовиться?

Для многих собака — это детская мечта. Но в то же время и большая ответственность (гулять в любую погоду, тратиться на клиники и корм, терпеливо воспитывать). Эпизод для тех, кто хотел бы завести пса, но пока до конца не уверен и еще не знает, что ждет любого будущего хозяина.

Собака-швабра: такой овчарки вы еще не видели!
© Sputnik
Собака-швабра: такого домашнего питомца вы еще не видели
Купить собаку или взять из приюта? Как воспитывать, чтобы она стала другом, а не ходячей проблемой? И как не разориться на уходе?

Рассказывает Оксана Дубинина, руководитель программы "ПовоДОГ" Фонда социальных инноваций "Вольное дело", специалист по поведению животных и хозяйка двух (очень) воспитанных дворняжек.

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Теги:
питомец, собака


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