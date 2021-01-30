Необдуманное решение завести собаку может обернуться кошмаром для хозяина и животного. Что нужно знать, прежде чем заводить пса, и стоит ли оно того, особенно если много работаешь и живешь в съемной квартире?
Подкаст "ЯсноПонятно". Мечтаю о собаке. К чему готовиться?
Для многих собака — это детская мечта. Но в то же время и большая ответственность (гулять в любую погоду, тратиться на клиники и корм, терпеливо воспитывать). Эпизод для тех, кто хотел бы завести пса, но пока до конца не уверен и еще не знает, что ждет любого будущего хозяина.