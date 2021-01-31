Мы все умрем. Жилье в экстремальных регионах: пустыни

Голые равнины из песка и камня, палящее солнце, пылевые бури и трудности с доступом к пресной воде - как в таких условиях строить города, развивать сельское хозяйство, производство и науку? Перенимаем опыт у эксперта из Израиля.
Обсуждать и разбираться в проблеме помогал Михаил Козловский - инженер израильской компании "Isotop", которая занимается проверкой соответствия ГОСТам в строительстве.
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