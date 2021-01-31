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Не верю!
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Интриги, сплетни и абсурд. Разбираем главные мифы о Пушкине и Лермонтове

Подкасты
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Подкаст "Не верю!" для тех, кто не любит, когда его обманывают. Каждую неделю вместе с экспертами анализируем странные и спорные новости, выясняем, стоит ли им верить, и ищем, кому выгодно запустить фейк и как они это сделали.

Подкасты
Интриги, сплетни и абсурд. Разбираем главные мифы о Пушкине и Лермонтове

Пушкин лично учил поэзии Лермонтова, был чернокожим, в лицее учился на тройки и планировал быть с декабристами на Сенатской. Дантес пришел стреляться с кирасой под одеждой. Лермонтов погиб не на дуэли - его застрелил снайпер по приказу Николая I. Что правда, а что миф, рассказывает писатель и литературовед Виктор Ерофеев.

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Разбираем главные фейки о поэтах вместе с писателем, литературоведом и автором подкаста "Заговор классиков" - Виктором Ерофеевым. О роли Николая I в русской литературе мы рассказывали в эпизоде "Бог и дьявол золотого века литературы", а о том как Пушкин вызвал гнев царя, попал в ссылку и что привело его к судьбоносной дуэли - в эпизоде "Пушкин. Поэт вызывает огонь на себя".

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Теги:
интриги, Пушкин, Михаил Лермонтов


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