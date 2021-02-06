Флирт как способ коммуникации. В чем подвох

Страх - это нормально! Он отличный союзник, просто надо уметь с ним договариваться. Ведущий и гости подкаста ищут правильные подходы к страхам, свойственным большинству из нас. Второй сезон подкаста, помимо страхов, посвящен разбору популярных ошибок.

Подкасты Флирт как способ коммуникации. В чём подвох

Сделать комплимент, улыбнуться, задержать взгляд. Некоторые люди кокетливы от природы, и флирт — это их стиль общения.

Есть одно "но": каждый по-своему определяет границы дозволенного. Как избежать недопонимания и считать сигнал правильно? Всегда ли у флирта есть эротический подтекст? Как партнерам относиться к флирту и считать ли его изменой?

Вместе с психологом, тренером, блогером Ириной Масловой-Семеновой и психологом, бизнес-тренером Сергеем Насибяном разбираемся, в каких ситуациях флирт неуместен, а когда с его помощью можно удачно выстроить коммуникацию с другими.

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