Флирт как способ коммуникации. В чем подвох

Сделать комплимент, улыбнуться, задержать взгляд. Некоторые люди кокетливы от природы, и флирт — это их стиль общения.
Есть одно "но": каждый по-своему определяет границы дозволенного. Как избежать недопонимания и считать сигнал правильно? Всегда ли у флирта есть эротический подтекст? Как партнерам относиться к флирту и считать ли его изменой?
Вместе с психологом, тренером, блогером Ириной Масловой-Семеновой и психологом, бизнес-тренером Сергеем Насибяном разбираемся, в каких ситуациях флирт неуместен, а когда с его помощью можно удачно выстроить коммуникацию с другими.
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