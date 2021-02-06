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Интервью с зоопсихологом. Как узнать, что вам хочет сказать кошка

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Тема:
Подкасты РИА Новости (476)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/podkasty/20210206/33507526/kak-uznat-chto-vam-khochet-skazat-koshka.html

Подкаст о том, что сегодня волнует жителей большого города. От общих вопросов о карьере, самореализации, отношениях до историй о комиксах, кофе, правильном сне и удаленке.

Подкасты
Интервью с зоопсихологом. Как узнать, что вам хочет сказать кошка

Зачем люди заводят кошек? Поддаются ли они дрессировке и как воспитать котика с улицы? Как прекратить ночной "тыгыдык" и спасти свое кресло (и руки) от когтей? Откуда взялась шутка про 40 кошек и почему кошачьи мемы так популярны? Как сказать своему котику, что вы его любите, или поругать, если он провинился?

Почему эти чистюли любят валяться в песке и в какие стереотипы о кошках люди продолжают верить до сих пор? Рассказывает зоопсихолог, автор книги "КОТоЛОГИКА. О чем молчит кошка" Марина Жеребилова.

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Тема:
Подкасты РИА Новости (476)

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Теги:
кошки


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