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Мы все умрем. Но это не точно
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Мы все умрем. Жилье в экстремальных регионах: города под водой

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Тема:
Подкасты РИА Новости (478)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/podkasty/20210207/33507649/zhile-v-ekstremalnykh-regionakh-goroda-pod-vodoy.html

Подкаст о современной науке, ее достижениях и провалах. Вместе с гостями разбираем новейшие научные открытия, возможности, которые они дают и опасности, которыми могут грозить человечеству.

Подкасты
Мы все умрём. Жильё в экстремальных регионах: города под водой

Помимо акваланга и батискафа, Жак-Ив Кусто изобрел подводные дома и показал миру, что жить на дне океана вполне реально. К сожалению, в шестидесятые годы общее внимание было обращено на космическую гонку, и достижение Кусто на ее фоне затерялось.

Но ученые и инженеры не оставили попыток продолжить его дело. Как могли бы выглядеть подводные города?
Разобраться в теме помог Виктор Вахонеев - морской археолог, кандидат исторических наук, доцент Севастопольского государственного университета.

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Тема:
Подкасты РИА Новости (478)

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