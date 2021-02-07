Мы все умрем. Жилье в экстремальных регионах: города под водой

Помимо акваланга и батискафа, Жак-Ив Кусто изобрел подводные дома и показал миру, что жить на дне океана вполне реально. К сожалению, в шестидесятые годы общее внимание было обращено на космическую гонку, и достижение Кусто на ее фоне затерялось.
Но ученые и инженеры не оставили попыток продолжить его дело. Как могли бы выглядеть подводные города?
Разобраться в теме помог Виктор Вахонеев - морской археолог, кандидат исторических наук, доцент Севастопольского государственного университета.
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