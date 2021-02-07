"Клуб 37", убийство Есенина, Ахматова - потомок хана. Главные мифы о поэтах

Роковые 37 лет, по достижении которых великие поэты расстаются с жизнью. Есенин - правда ли, что его смерть инсценировали спецслужбы, гениальные стихи он начал писать с трех лет, а с Маяковским страшно враждовал? Ахматова - потомок ордынского хана, а Гумилев - тиран, избивавший жену? Отличить правду от мифа помог писатель и литературовед Виктор Ерофеев.
Разбираем главные фейки о поэтах вместе с писателем, литературоведом и автором подкаста "Заговор классиков". О Пушкине и Лермонтове мифов не меньше, им мы посвятили целый эпизод - "Интриги, сплетни и абсурд. Разбираем главные мифы о Пушкине и Лермонтове".
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