Страх перед тотальной неизвестностью

Пандемия коронавируса парализовала нормальную жизнь. Никто точно не знает, когда это все закончится и что будет дальше. Страх перед неизвестностью — один из самых опасных. Мы домысливаем происходящее, рисуя в воображении страшные сценарии: потерю работы, кризис, глобальную катастрофу, смерть. Как принять новую реальность и победить тревогу?
Когда не знаешь, кто твой враг, сложно с ним бороться. Так же и с неизвестностью: если ориентиров нет, сложно куда-либо двигаться. Привычное течение жизни замерло.
Можно ли вернуть себе потерянное ощущение контроля над собственной жизнью?
Что поможет в борьбе с сильной тревогой о будущем?
Вместе с психологом, гештальт-терапевтом, известным инстаграм-блогером Марией Бразговской и психотерапевтом Станиславом Савинковым разбираемся, как принять ситуацию и продолжать мыслить трезво.
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