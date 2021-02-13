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Страхи.
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Страх перед тотальной неизвестностью

Подкасты
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Тема:
Подкасты РИА Новости (480)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/podkasty/20210213/33613058/strakh-pered-totalnoy-neizvestnostyu.html

Страх - это нормально! Он отличный союзник, просто надо уметь с ним договариваться. Ведущий и гости подкаста ищут правильные подходы к страхам, свойственным большинству из нас. Второй сезон подкаста, помимо страхов, посвящен разбору популярных ошибок.

Подкасты
Страх перед тотальной неизвестностью

Пандемия коронавируса парализовала нормальную жизнь. Никто точно не знает, когда это все закончится и что будет дальше. Страх перед неизвестностью — один из самых опасных. Мы домысливаем происходящее, рисуя в воображении страшные сценарии: потерю работы, кризис, глобальную катастрофу, смерть. Как принять новую реальность и победить тревогу?

Когда не знаешь, кто твой враг, сложно с ним бороться. Так же и с неизвестностью: если ориентиров нет, сложно куда-либо двигаться. Привычное течение жизни замерло.

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© Public Domain / Pxhere
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Вместе с психологом, гештальт-терапевтом, известным инстаграм-блогером Марией Бразговской и психотерапевтом Станиславом Савинковым разбираемся, как принять ситуацию и продолжать мыслить трезво.

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Тема:
Подкасты РИА Новости (480)

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Теги:
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