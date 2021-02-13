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ЯсноПонятно.
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"ЯсноПонятно". Что такое любовь?

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Тема:
Подкасты РИА Новости (480)
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Почему мы любим? Что с нами происходит на уровне биохимии? Какие обязательства накладывает любовь? А какие права?

Подкасты
Подкаст "ЯсноПонятно". Что такое любовь?

По каким параметрам мы ищем свою половину?

Влюбленная пара
© CC0 / Pixabay / stokpic
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Все ли умеют любить "по-настоящему"? Конечна ли любовь и как она меняется в браке? Есть ли разница в том, как любят в деревне и в городе?

Можно ли за всю жизнь так и не испытать этого чувства? Правильно ли противопоставлять любви привычку или любовь и есть привычка? Сможем ли мы когда-нибудь обсуждать тему секса без смешков и предрассудков? Как учёные измеряют любовь?

Рассказывает социолог РАНХиГС Дмитрий Рогозин.

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Тема:
Подкасты РИА Новости (480)

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Теги:
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