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Мы все умрем. Но это не точно.
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Мы все умрем. Жилье в экстремальных регионах: плавучие города

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Тема:
Подкасты РИА Новости (482)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/podkasty/20210214/33613253/zhile-v-ekstremalnykh-regionakh-plavuchie-goroda.html

Подкаст о современной науке, ее достижениях и провалах. Вместе с гостями разбираем новейшие научные открытия, возможности, которые они дают, и опасности, которыми могут грозить человечеству.

Подкасты
Мы все умрём. Жильё в экстремальных регионах: плавучие города

Нефтяные платформы, намывные острова, круизные лайнеры и дома-лодки в Голландии – успешные примеры жилья на воде уже существуют.

Солнечные батарея на воде
© AFP 2020 / STR
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Однако это все маломасштабные и временные способы поселить человека на поверхности воды. Возможно ли построить автономный и независимый плавучий город?

Если технологии позволяют, то почему такого поселения до сих пор нет?

Разобраться в теме помог Виктор Вахонеев - морской археолог, кандидат исторических наук, доцент Севастопольского государственного университета.

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Тема:
Подкасты РИА Новости (482)

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Теги:
смерть, города


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