Кошки не видят телевизор, кони спят стоя, собаки чуют страх. Это правда?

Подкаст "Не верю!" для тех, кто не любит, когда его обманывают. Каждую неделю вместе с экспертами анализируем странные и спорные новости, выясняем, стоит ли им верить, и ищем, кому выгодно запустить фейк и как они это сделали.

Подкасты Кошки не видят телевизор, кони спят стоя, собаки чуют страх. Это правда?

Спасти от инфаркта, предвидеть землетрясение, почувствовать паранормальное: что еще могут кошки и правда ли они не видят телевизионного изображения?

Чувствуют ли собаки человеческий страх?

Лошади спят только стоя, домашние крысы опасны для беременных, рыбки не живут долго. Чему можно верить, а чему не стоит ‒ рассказал биолог Павел Глазков.

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