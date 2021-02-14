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Не верю!
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Кошки не видят телевизор, кони спят стоя, собаки чуют страх. Это правда?

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Тема:
Подкасты РИА Новости (482)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/podkasty/20210214/33613350/koshki-ne-vidyat-televizor-koni-spyat-stoya.html

Подкаст "Не верю!" для тех, кто не любит, когда его обманывают. Каждую неделю вместе с экспертами анализируем странные и спорные новости, выясняем, стоит ли им верить, и ищем, кому выгодно запустить фейк и как они это сделали.

Подкасты
Кошки не видят телевизор, кони спят стоя, собаки чуют страх. Это правда?

Спасти от инфаркта, предвидеть землетрясение, почувствовать паранормальное: что еще могут кошки и правда ли они не видят телевизионного изображения?

Чувствуют ли собаки человеческий страх?

Лошади спят только стоя, домашние крысы опасны для беременных, рыбки не живут долго. Чему можно верить, а чему не стоит ‒ рассказал биолог Павел Глазков.

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Тема:
Подкасты РИА Новости (482)

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Теги:
собаки, кошки


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