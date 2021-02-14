Кошки не видят телевизор, кони спят стоя, собаки чуют страх. Это правда?

Подкаст "Не верю!" для тех, кто не любит, когда его обманывают. Каждую неделю вместе с экспертами анализируем странные и спорные новости, выясняем, стоит ли им верить, и ищем, кому выгодно запустить фейк и как они это сделали.
Уходящая неделя приблизила страну к пику затянувшегося политического кризиса, когда президент противопоставила свое мнение воле парламентского большинства: обозреватель Sputnik и ведущие эксперты пытались разобраться, чем закончится этот тупик во власти.
Село Барадар, ранее считавшееся "маленькой молдавской Голландией", переживает не лучшие времена. Многие цветоводы отказываются от своего бизнеса, потому что из-за затрат цены на продукцию уже на пределе покупательской способности.