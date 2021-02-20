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С чего начать слушать аудиокниги и как их полюбить (если еще нет)?

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Тема:
Подкасты РИА Новости (483)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/podkasty/20210220/33699717/s-chego-nachat-slushat-audioknigi-i-kak-ikh-polyubit-esli-esche-net.html

Подкаст о том, что сегодня волнует жителей большого города. От общих вопросов о карьере, самореализации, отношениях до историй о комиксах, кофе, правильном сне и удаленке.

Подкасты
С чего начать слушать аудиокниги и как их полюбить (если ещё нет)?

Чем отличается чтение книг от их прослушивания? Почему аудиокниги "заходят" не всем? Дело в привычке, в сложности восприятия информации на слух или в неумении концентрироваться? Почему в последнее время аудиокниги так популярны и как начать их слушать? Ищем сильные и слабые стороны аудиокниг и советуем, что "послушать из последнего".

С чего началась история аудиокниг и как они создаются? Есть ли такие книги, которые лучше прослушать, чем прочесть? Репетируют ли чтецы перед записью и заменят ли их в будущем синтезаторы речи? Как аудиокниги учат "принятию реальности"? Рассказывает Сергей Сдобнов, куратор кинотеатра "Пионер", критик, автор телеграм-канала об аудиокнигах "Уши горят".

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Тема:
Подкасты РИА Новости (483)

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Теги:
аудиозапись, книги


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