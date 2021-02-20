Почему нам так важно доказывать всем свою правоту

Почему бывает сложно сказать "извини", даже если знаешь, что не прав? Как запускается механизм самооправдания и перекладывания ответственности на другого? Можно ли научиться признавать свои ошибки, чтобы потом не грызть себя и не отравлять жизнь другим? Почему всем нравятся люди, которые могут искренне раскаиваться и как стать одним из них?
Вместе с семейным психологом Павлом Зыгмантовичем и заведующей кафедрой социологии и психолого-социальных технологий Московского городского университета Ларисой Овчаренко разбираемся, все ли могут научиться признавать свои ошибки и почему наша психика этому сопротивляется.
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