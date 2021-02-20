Почему нам так важно доказывать всем свою правоту

Страх – это нормально! Он отличный союзник, просто надо уметь с ним договариваться. Ведущий и гости подкаста ищут правильные подходы к страхам, свойственным большинству из нас. Второй сезон подкаста, помимо страхов, посвящен разбору популярных ошибок.

Подкасты Почему нам так важно доказывать всем свою правоту

Почему бывает сложно сказать "извини", даже если знаешь, что не прав? Как запускается механизм самооправдания и перекладывания ответственности на другого? Можно ли научиться признавать свои ошибки, чтобы потом не грызть себя и не отравлять жизнь другим? Почему всем нравятся люди, которые могут искренне раскаиваться и как стать одним из них?

Вместе с семейным психологом Павлом Зыгмантовичем и заведующей кафедрой социологии и психолого-социальных технологий Московского городского университета Ларисой Овчаренко разбираемся, все ли могут научиться признавать свои ошибки и почему наша психика этому сопротивляется.

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