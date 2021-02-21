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Мы все умрем. Но это не точно
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Мы все умрем. Эпидемии, патогены, вакцины: как все это устроено

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https://ru.sputnik.md/podkasty/20210221/33702693/my-vse-umrem-epidemii-patogeny-vaktsiny.html

Подкаст о современной науке, ее достижениях и провалах. Вместе с гостями разбираем новейшие научные открытия, возможности, которые они дают и опасности, которыми могут грозить человечеству.

Подкасты
Мы все умрём. Эпидемии, патогены, вакцины: как всё это устроено

Вирусы, бактерии, грибки – какие существуют средства превентивной борьбы с ними? Почему иммунитет вместо патогена может начать атаковать собственный организм?

Как вирусы могут помочь в борьбе с бактериями и другими вирусами? Может ли бактерия быть устойчива сразу и к вирусам, и к антибиотикам? Сколько есть видов вакцин, и какой эффективнее?

На эти и другие вопросы отвечает Евгений Плисов – микробиолог, блогер и популяризатор науки.

Слушайте подкасты РИА Новости.

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Теги:
вакцина, эпидемии


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